Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications am Vormittag mit Einbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 26.07.2022 09:22:00 Uhr 0,9 Prozent auf 102,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 102,74 EUR. Bei 102,74 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Am 06.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 340,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,82 Prozent. Am 19.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 79,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,12 Prozent könnte die Zoom Video Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 310,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Video Communications am 23.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.073,80 USD – ein Plus von 12,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Video Communications 956,24 USD erwirtschaftet hatte.

Die Zoom Video Communications-Bilanz für Q2 2023 wird am 07.09.2022 erwartet.

In der Zoom Video Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Cathie Wood kritisiert US-Geldpolitik: "Die Fed ignoriert gefährliche Signale"

ARK Invest-Analyse zeigt: Zoom-Aktie wird vom Fachkräftemangel profitieren

Zoom-Aktie stark: Zoom verdient mehr als erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Video Communications Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com