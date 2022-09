Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Montagvormittag im Minusbereich

Die Zoom Video Communications-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 09:22 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 76,05 EUR. Das Tagestief markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 76,05 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 76,05 EUR.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 69,36 Prozent Plus fehlen der Zoom Video Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 75,41 EUR. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 0,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 171,00 USD.

Zoom Video Communications ließ sich am 22.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zoom Video Communications ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.099,46 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Video Communications 1.021,50 USD umgesetzt.

Zoom Video Communications wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.12.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 USD je Zoom Video Communications-Aktie belaufen.

