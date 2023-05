Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittwochnachmittag stabil

Die Zoom Video Communications-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 65,65 USD. Bei 66,16 USD markierte die Zoom Video Communications-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Zoom Video Communications-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,06 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,36 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 370.215 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 124,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.04.2023 bei 60,45 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 22.05.2023 äußerte sich Zoom Video Communications zu den Kennzahlen des am 30.04.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 1,03 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.105,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.073,80 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Zoom Video Communications wird am 22.08.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,32 USD je Zoom Video Communications-Aktie.

