Elon Musks Bruder und Tesla-AR Kimbal verkauft Tesla-Aktien - einen Tag vor Twitter-Umfrage - Tesla-Aktie verliert deutlich

• Elon Musk lässt Twitter-Community über Tesla-Aktienverkäufe abstimmen• Tesla-Aktie reagiert mit Abschlägen• Kimbal Musk verkaufte Tesla-Aktien im großen Stil einen Tag vor Umfrage

Tesla-CEO Elon Musk ist immer wieder für Überraschungen gut. Gesprächsstoff lieferte der Starunternehmer erst kürzlich, als er öffentlichkeitswirksam via seinem Lieblingsmedium Twitter seine 62 Millionen Follower darüber abstimmen ließ, ob er ein Zehntel seiner Tesla-Anteile verkaufen solle. Hintergrund waren lauter werdende Stimmen, die dem Tesla-Chef Steuervermeidung vorwarfen, da der Visionär insbesondere durch den mehr als starken Lauf der Tesla-Aktie innerhalb kürzester Zeit ein sagenhaftes Vermögen von rund 320 Milliarden US-Dollar angehäuft hatte, auf dieses jedoch erst Steuern zahlen müsse, wenn er tatsächlich seine Tesla-Aktien verkaufe und damit Gewinne realisiere. Das Ergebnis der Umfrage ergab "Ja" und der Tesla-Chef betonte, sich daran halten zu wollen.

I will abide by the results of this poll, whichever way it goes