Zukauf: Director vergrößert Depot um BMW-Aktien

Portfolio angepasst

BMW veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Am 30.05.2025 konnte bei BMW ein Insidertrade ausgemacht werden. Der Aktien-Deal wurde am 02.06.2025 bekannt gemacht. 2.780 BMW-Papiere zu jeweils 78,60 EUR erwarb am 30.05.2025 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. An diesem Tag wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR nach oben.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 6.466 BMW-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von BMW beläuft sich unterdessen auf 44,16 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 560.571.776 beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 30.05.2025 erfasst. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 2.780 Aktien zu jeweils 78,60 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net