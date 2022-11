Zukauf: Director vergrößert Depot um Kontron-Aktien

Aktien in diesem Artikel Kontron 15,77 EUR

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 08.11.2022 bei Kontron verzeichnet. Am 11.11.2022 wurde der Handel mit Kontron-Anteilen gemeldet. grosso holding Gesellschaft mbH, in enger Beziehung bei Kontron, hat am 08.11.2022 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 1.280 Aktien zu je 14,92 EUR. Anleger zeigten sich alles in allem bei der Kontron-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 14,80 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Kontron-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,40 Prozent auf 15,77 EUR zu. Über FSE wurden im Handelsverlauf 600 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Marktkapitalisierung von Kontron beläuft sich aktuell auf 1,02 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 66.096.100 Papiere.

Bereits am 16.09.2022 kam es bei Kontron-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Für jeweils 14,96 EUR stockte grosso tec AG in enger Beziehung das Engagement um 28.814 Kontron-Aktien auf.

