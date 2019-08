MorphoSys-Aktie springt hoch: MorphoSys erhöht Gewinn- und Ergebnisprognose 2019

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 112,30 EUR

Hintergrund ist eine Meilensteinzahlung von 22 Millionen Euro von Glaxosmithline am 3. Juli, die durch den Beginn der klinischen Phase 3-Entwicklung von Otilimab (MOR103) ausgelöst wurde.

Für 2019 erwartet das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen nun Konzernumsätze in der Größenordnung von 65 bis 72 (zuvor 43 bis 50) Millionen Euro und ein EBIT von -105 bis -115 (zuvor -127 bis -137) Millionen Euro. Die Aufwendungen für eigene Forschung und Technologieentwicklung sieht MorphoSys unverändert in einem Korridor von 95 bis 105 Millionen Euro.

Die Finanzprognose enthalte keine Umsätze aus möglichen zukünftigen Partnerschaften bzw. Lizenzvereinbarungen für Tafasitamab oder andere Wirkstoffe aus MorphoSys' firmeneigener Entwicklung, heißt es in der Mitteilung weiter. Effekte potenzieller Einlizenzierungs- oder Entwicklungspartnerschaften für neue Entwicklungskandidaten seien ebenfalls nicht in der Prognose enthalten.

Im zweiten Quartal 2019 stieg derweil der Konzernumsatz auf 34,7 Millionen Euro gegenüber 8,1 Millionen im zweiten Quartal des Vorjahres. Der Anstieg sei vor allem auf die Meilensteinzahlung von 22 Millionen zurückzuführen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im zweiten Quartal 2019 -5,7 Millionen Euro, verglichen mit -24,1 Millionen Euro im Vorjahr, wie es weiter heißt.

Zum Ende des zweiten Quartals habe MorphoSys über liquide Mittel in Höhe von 409,2 Millionen Euro verfügt.

MorphoSys plant 2020 Europa-Zulassungsantrag für Blutkrebsmittel

MorphoSys drückt bei seinem ersten eigenen Medikament aufs Tempo. Bis Mitte 2020 will das Biopharmaunternehmen nach eigenen Angaben den Zulassungsantrag für das Blutkrebsmittel Tafasitamab vollständig bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) eingereicht haben. Diese Absicht habe man der EMA Anfang Juli angezeigt. Basis dafür ist die im Mai mit Erfolg abgeschlossene Phase-2-Studie L-MIND.

Tafasitamab, das intern lange unter der Bezeichnung MOR208 geführt wurde, soll in Kombination mit dem Medikament Lenalidomid zur Behandlung eines wiederkehrenden oder therapieresistenten diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom eingesetzt werden. Dieser Tumor gehört zu den aggressiven, schnell wachsenden Non-Hodgkin-Lymphomen. Ursprungszellen dieser Erkrankung sind weiße Blutkörperchen. Tafasitamab ist ein gegen das Zielmolekül CD19 gerichteter humanisierter monoklonaler Antikörper.

MorphoSys arbeitet ebenfalls an einer Markteinführung von Tafasitamab in den USA. Dort soll bis Ende des Jahres ein BLA-Zulassungsantrag bei der FDA eingereicht sein, erklärte Entwicklungsvorstand Malte Peters. "Wir freuen uns über die Fortschritte, die wir mit unserem Plan für eine mögliche Zulassung von Tafasitamab in Europa erzielt haben."

Morphosys-Aktie mit deutlichem Plus

MorphoSys-Aktien legen am Mittwoch deutlich zu. Nach den Zahlen und einem Zulassungsantrag steigt der Kurs um 7,2 Prozent auf 111,50 Euro.

Die Aktie dürfte damit an die Stärke der Vorwochen anknüpfen und in Richtung des bisherigen Jahreshochs von 111 Euro steigen. Analyst James Gordon von JPMorgan hob in einer Einschätzung vor allem die Neuigkeiten zu Tafasitamap als positive Überraschung hervor. Aber auch die Zahlen fanden Zustimmung.

Graig Suvannavejh von Goldman Sachs merkte an, dass das zweite Quartal die Erwartungen klar geschlagen habe. Dafür sei vor allem eine Meilensteinzahlung durch GlaxoSmithKline, die eigentlich erst für das dritte Quartal erwartet worden sei, verantwortlich.

MARTINSRIED (Dow Jones) / (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: MorphoSys