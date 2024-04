Zurückhaltung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 gab sich letztendlich schwächer.

Am Freitag sank der S&P 500 via NYSE letztendlich um 1,46 Prozent auf 5.123,41 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 43,999 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,739 Prozent schwächer bei 5.160,62 Punkten, nach 5.199,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.175,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.107,94 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1,69 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 12.03.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.175,27 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 12.01.2024, bei 4.783,83 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.04.2023, den Wert von 4.091,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,02 Prozent aufwärts. Bei 5.264,85 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Globe Life (+ 20,17 Prozent auf 59,09 USD), State Street (+ 2,53 Prozent auf 75,78 USD), Kimco Realty (+ 0,89) Prozent auf 18,10 USD), Apple (+ 0,86 Prozent auf 176,55 USD) und Fastenal (+ 0,82 Prozent auf 70,45 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil SVB Financial Group (-16,67 Prozent auf 0,05 USD), Arista Networks (-8,55 Prozent auf 271,22 USD), Zoetis A (-7,84 Prozent auf 149,98 USD), FMC (-7,78 Prozent auf 56,75 USD) und VF (-7,77 Prozent auf 12,11 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 29.488.139 Aktien gehandelt. Mit 2,944 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

2024 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 258,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net