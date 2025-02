Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

DAX im Blick

Der DAX performte schlussendlich positiv.

Am Dienstag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,39 Prozent fester bei 21.510,84 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,020 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,217 Prozent auf 21.474,79 Punkte an der Kurstafel, nach 21.428,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 21.298,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21.518,54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 19.906,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 19.147,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 16.918,21 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,42 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21.800,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 19.833,82 Zählern verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 10,37 Prozent auf 34,50 EUR), SAP SE (+ 1,58 Prozent auf 267,30 EUR), Brenntag SE (+ 1,53 Prozent auf 60,92 EUR), Hannover Rück (+ 1,26 Prozent auf 257,40 EUR) und Bayer (+ 1,00 Prozent auf 21,22 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-2,72 Prozent auf 264,70 EUR), Siemens Energy (-2,45 Prozent auf 54,12 EUR), Merck (-2,39 Prozent auf 141,00 EUR), Beiersdorf (-1,47 Prozent auf 126,95 EUR) und MTU Aero Engines (-1,35 Prozent auf 328,80 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 14.597.949 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 302,567 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,61 zu Buche schlagen. Die Porsche Automobil vz-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

