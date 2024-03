Zuversicht in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittag im Plus

Index-Performance im Blick

Am Mittag zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,80 Prozent fester bei 16.148,00 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,610 Prozent höher bei 16.116,98 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16.019,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15.992,98 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16.252,77 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 12.02.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 15.942,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 14.533,40 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 11.138,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16.449,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.477,57 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Arundel (+ 31,21 Prozent auf 0,19 CHF), Enzon Pharmaceuticals (+ 21,43 Prozent auf 0,09 USD), Oracle (+ 12,44 Prozent auf 128,33 USD), SIGA Technologies (+ 10,74 Prozent auf 5,42 USD) und New York Community Bancorp (+ 6,62 Prozent auf 3,47 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Geron (-17,06 Prozent auf 1,78 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-15,79 Prozent auf 20,32 USD), Dixie Group (-7,98 Prozent auf 0,54 USD), Innodata (-6,43 Prozent auf 6,69 USD) und Ballard Power (-5,21 Prozent auf 3,82 CAD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.702.599 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,760 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 73,18 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

