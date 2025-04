Zuversicht in New York: S&P 500 mit grünem Vorzeichen

Marktbericht

Für den S&P 500 geht es aktuell aufwärts.

Der S&P 500 verbucht im NYSE-Handel um 20:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0,66 Prozent auf 5.565,03 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 43,825 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,407 Prozent leichter bei 5.506,25 Punkten, nach 5.528,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5.568,26 Punkte, das Tagestief hingegen 5.505,70 Zähler.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 5.580,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2025, wies der S&P 500 6.039,31 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.04.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.116,17 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,17 Prozent ein. Bei 6.147,43 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4.835,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Leggett Platt (+ 28,61 Prozent auf 9,35 USD), SBA Communications REIT (A) (+ 6,63 Prozent auf 238,09 USD), Zebra Technologies (+ 6,23 Prozent auf 258,67 USD), Sherwin-Williams (+ 5,32 Prozent auf 349,88 USD) und Honeywell (+ 5,03 Prozent auf 210,75 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-8,67 Prozent auf 557,92 USD), NXP Semiconductors (-7,38 Prozent auf 181,75 USD), Alexandria Real Estate Equities (-5,85 Prozent auf 72,48 USD), NOV (-2,90 Prozent auf 11,89 USD) und APA (-2,24 Prozent auf 16,18 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 13.632.736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,771 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

2025 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1.200,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net