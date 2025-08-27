APA ots news: W.E.B-Anleihe 2025 auf 30 Mio. EUR aufgestockt
Zeichnungsvolumen von mehr als 20 Mio. EUR erreicht |
Weiterhin hohe Nachfrage | Laufzeit 9 Jahre | Verzinsung 4,50
% p.a. | Nutzungsmöglichkeit für Gewinnfreibetrag
Wien/Graz/Pfaffenschlag (APA-ots) - Die Nachfrage nach der W.E.B-Anleihe
2025 ist ungebrochen hoch. Das
Zeichnungsvolumen hat bereits nach kurzer Zeit 20 Mio. EUR
überschritten. Daher hat die WEB Windenergie AG die Aufstockung des
Emissionsvolumens auf 30 Mio. EUR beschlossen. Die Zeichnungsfrist
läuft bis voraussichtlich 16. September 2025.
Zwtl.: Jubiläumsanleihe mit besonderer Struktur
Die aktuelle Anleihe ist die bereits 20. Emission in der
Geschichte der WEB Windenergie AG. Als "Jubiläumsanleihe" mit einer
Laufzeit von neun Jahren ist sie speziell strukturiert: Die ersten
vier Jahre sind tilgungsfrei, in den folgenden Jahren wird je ein
Fünftel des investierten Betrags zurückgezahlt. Die Zinsen in Höhe
von 4,50 Prozent p.a. (vor Abzug der KESt) werden während der
gesamten Laufzeit ausbezahlt. Mit dieser Struktur bietet die W.E.B
allen Investor:innen eine interessante Chance auf ein echtes Green
Investment. Für freiberuflich Tätige gibt es einen zusätzlichen
Vorteil: Sie können die Anleihe im Rahmen des Gewinnfreibetrags
nutzen.
Zwtl.: Zukunft zeichnen. Gemeinsam wachsen.
Mit dem Erlös aus der Anleihe finanziert die WEB Windenergie AG
den weiteren Ausbau ihres Kraftwerksparks und treibt damit die
Energiewende voran. Sie nutzt die aktuellen Marktchancen und setzt
ausgewählte Projekte aus ihrer rund 4 GW umfassenden
Projektentwicklungspipeline zügig um. Allein 2025 und 2026 sollen
mehr als 185 MW neuer Leistung ans Netz gehen.
Größtes Projekt ist dabei der Kraftwerkspark Weavers Mountain in
Kanada mit einer Gesamtkapazität von 94,4 MW. Weitere Windparks in
Frankreich und Deutschland sowie ein Photovoltaik-Kraftwerk in
Österreich mit rund 11 MW Leistung sind ebenso darunter. Die
Bandbreite der Projekte verdeutlicht einmal mehr die erfolgreiche
Strategie der WEB Windenergie AG. Sie setzt auf Risikostreuung durch
Diversifikation nach Regionen, Technologien und Projektgrößen. So
gelingt es, auch unter wechselnden Rahmenbedingungen und variierenden
Wetterlagen verlässlich Strom zu produzieren.
Alle Unterlagen und Informationen zur aktuellen Anleiheemission
finden Sie online unter anleihe2025.web.energy. Der Prospekt vom
Juli 2025 und etwaige Nachträge sind kostenlos bei der WEB
Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag, sowie online unter
anleihe2025.web.energy erhältlich.
Details zur W.E.B-Anleihe 2025-2034
Emittentin: WEB Windenergie AG
Emissionsvolumen: EUR 30.000.000,- (nach Aufstockung; Kürzung und
Nichtausführung von Aufträgen vorbehalten)
Stückelung: EUR 1.000,-
Verzinsung: 4,50 % p.a. (vor Abzug der Kapitalertragsteuer)
Emissionskurs: 100 % (EUR 1.000,- Nominale)
Laufzeit: 9 Jahre
Kündigung: Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem
Grund
Zeichnungsfrist: Vom 12.08.2025 bis voraussichtlich 16.09.2025 (
Verlängerung oder Verkürzung vorbehalten)
Ausgabetag: 26.09.2025
Zinszahlungstag: Jährlich am 26.09.
Tilgung: Die ersten vier Jahre tilgungsfrei, danach jährlich ein
Fünftel des Nennbetrags jeweils am 26.09.
Zahlstelle: Volksbank Wien AG
Börsenotierung: Vienna MTF der Wiener Börse (siehe § 10 der
Anleihebedingungen)
ISIN: AT0WEB2510A1
Rechtlicher Hinweis
Diese Information ist Werbung und weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren. Ein öffentliches Angebot von Anleihen erfolgt
ausschließlich aufgrund eines der Prospekt-Verordnung und dem KMG
entsprechenden, von der FMA im Juli 2025 gebilligten Prospekts sowie
allfälliger Nachträge. Der Prospekt ist auf der Website
anleihe2025.web.energy erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch
die FMA ist nicht als Befürwortung der W.E.B-Anleihe 2025 zu
verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die W.E.B-Anleihe 2025 zu investieren,
vollends zu verstehen.
Über die WEB Windenergie AG (W.E.B)
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf
Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft.
Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (
Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in
Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada
und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist eine
Bürger:innenbeteiligungsgesellschaft, deren Aktien über die
unternehmenseigene Plattform www.traderoom.at gehandelt werden.
Aktuell sind mehr als 6.800 Personen als Aktionär:innen am
Unternehmen beteiligt.
Rückfragehinweis:
WEB Windenergie AG
DI Beate Zöchmeister, MAS, Leitung Investor Relations
Telefon: +43 664 962 70 04
E-Mail: beate.zoechmeister@web.energy
Website: https://www.web.energy
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13267/aom
