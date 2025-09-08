AUKTION/Bund erlöst 1,342 Mrd EUR über Grüne Bundesanleihen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag bei einer Auktion zweier Grüner Bundesanleihen insgesamt 1,342 Milliarden Euro am Finanzmarkt erlöst, wie die Bundesbank mitteilte. Für die auf 2031 datierte Bundesanleihe wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis akzeptiert und 77 Prozent auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur behielt 9 Millionen Euro für Marktpflegezwecke ein. Das angepeilte Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro stellte sich somit ein - die Transaktion war deutlich überzeichnet.

Wer­bung Wer­bung

Für die 2035 fällig werdende Bundesanleihe wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis und 59 Prozent auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis befriedigt. Die Finanzagentur nahm hier 149 Millionen Euro für Marktpflegezwecke in die eigenen Bücher, so dass das Transaktionsvolumen den avisierten Umfang von 1 Milliarde Euro erreicht wurde. Auch diese Platzierung war überzeichnet.

Zu den Auktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion vom 2. November 2022 für die Anleihe mit Laufzeit 2031 bzw. 22. Juli 2025 für das 2035 fällig werdende Papier):

===

Emission 0%-ige Grüne Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2031

Emissionsumfang 500 Mio EUR

Wer­bung Wer­bung

Bietungsvolumen 1,136 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 491 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,3 (1,2)

Durchschnittsrend. 2,25% (2,07%)

Durchschnittskurs 87,65 (83,56)

Mindestkurs 87,64 (83,52)

Wertstellung 11. September 2025

Emission 2,50%-ige Grüne Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Februar 2035

Emissionsumfang 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,622 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 851 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,9 (2,l)

Wer­bung Wer­bung

Durchschnittsrend. 2,61% (2,58%)

Durchschnittskurs 98,05 (99,34)

Mindestkurs 98,04 (99,34)

Wertstellung 11. September 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 06:17 ET (10:17 GMT)