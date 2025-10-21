AUKTION/Solide Nachfrage nach grünen Bundesanleihen
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen und -obligationen für insgesamt 1,451 Milliarden Euro im Auktionsverfahren verkauft. Insgesamt 49 Millionen Euro wurden zu Marktpflegezwecken einbehalten, das Gesamt-Emissionsvolumen betrug 1,5 Milliarden Euro.
Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 23. Januar 2024 für die grünen Bundesobligationen und vom 9. September 2025 für die grünen Bundesanleihen):
===
Emission 1,30-prozentige grüne Bundesobligationen
mit Laufzeit 15. Oktober 2027
Volumen 750 Mio EUR
Bietungsvolumen 2,914 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 733 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio 4,0 (2,2)
Durchschnittsrend. 1,86% (2,21%)
Settlement 23. Oktober 2025
Emission 2,50-prozentige grüne Bundesanleihe
mit Laufzeit 15. Februar 2035
Volumen 750 Mio EUR
Bietungsvolumen 1,577 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 718 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio 2,2 (1,9)
Durchschnittsrend. 2,52% (2,61%)
Settlement 23. Oktober 2025
===
