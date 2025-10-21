AUKTION/Solide Nachfrage nach grünen Bundesanleihen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen und -obligationen für insgesamt 1,451 Milliarden Euro im Auktionsverfahren verkauft. Insgesamt 49 Millionen Euro wurden zu Marktpflegezwecken einbehalten, das Gesamt-Emissionsvolumen betrug 1,5 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 23. Januar 2024 für die grünen Bundesobligationen und vom 9. September 2025 für die grünen Bundesanleihen):

===

Emission 1,30-prozentige grüne Bundesobligationen

mit Laufzeit 15. Oktober 2027

Volumen 750 Mio EUR

Bietungsvolumen 2,914 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 733 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 4,0 (2,2)

Durchschnittsrend. 1,86% (2,21%)

Settlement 23. Oktober 2025

Emission 2,50-prozentige grüne Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. Februar 2035

Volumen 750 Mio EUR

Bietungsvolumen 1,577 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 718 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 2,2 (1,9)

Durchschnittsrend. 2,52% (2,61%)

Settlement 23. Oktober 2025

===

