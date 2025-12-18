Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Warten auf EZB-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die schwächere Verfassung der internationalen Aktienmärkte stützte etwas. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,10 Prozent auf 127,57 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent. Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sprach von einer Konsolidierungsphase am Rentenmarkt.

Im Fokus stehen im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind. Während bei der EZB von Experten derzeit keine Zinsänderung erwartet wird, hatte die US-Notenbank zuletzt die Zinsen weiter gesenkt. Ein schwächelnder Arbeitsmarkt gab trotz einer hartnäckigen Inflation dafür wohl den Ausschlag./jha/stk