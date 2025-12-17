DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,30 -1,2%Nas22.790 -1,4%Bitcoin73.551 -1,6%Euro1,1745 ±-0,0%Öl59,91 +1,8%Gold4.332 +0,7%
US-Anleihen: Leichte Kursverluste

17.12.25 18:27 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 112,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,16 Prozent.

Dem Handel fehlte es an Impulsen. Es wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Die US-Finanzmärkte warten auf die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreise für den Monat November. Der jüngst veröffentlichte und uneinheitlich ausgefallene US-Arbeitsmarkt hat dem Markt keine neue Richtung gegeben.

Die hohe geopolitische Verunsicherung stützte die Anleihen nicht. US-Präsident Donald Trump hat die große US-Militärpräsenz vor der venezolanischen Küste mit den Ölvorkommen des südamerikanischen Landes in Verbindung gebracht. Der Republikaner schrieb in einem Post auf seiner Plattform Truth Social, Venezuela habe den USA "Öl, Land und andere Vermögenswerte" gestohlen und forderte die "SOFORTIGE" Rückgabe. Er verfügte eine vollständige Blockade aller sanktionierten Öltanker. Die venezolanische Regierung wies die Forderung zurück. Die "groteske Drohung" sei ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht./jsl/men