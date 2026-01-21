DAX24.860 +1,2%Est505.957 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 -2,8%Nas23.435 +0,9%Bitcoin75.658 -1,1%Euro1,1737 +0,4%Öl64,34 -1,5%Gold4.873 +0,9%
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

22.01.26 16:50 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag ein wenig zugelegt. Am Vortag hatte die Rede von US-Präsident Donald Trump noch belastet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 127,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,88 Prozent.

Trump hat mit dem Nato-Generalsekretär Mark Rutte einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland gesteckt. Daher sollen doch keine Zusatzzölle kommen. Trump geht bei den erwarteten Gesprächen über Grönland davon aus, dass die Vereinigten Staaten einen unbegrenzten und dauerhaften Zugriff auf die weltgrößte Insel bekommen. Die Details müssten noch verhandelt werden, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business. "Die Risikostimmung hellt sich auf, da die Zölle vom Tisch sind und die meisten Trends vom Beginn der Woche kehren sich um", schreiben die Analysten der Commerzbank.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieb auf einem niedrigen Niveau. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal so stark gewesen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Sie wuchs geringfügig deutlicher als in einer ersten Schätzung ermittelt./jsl/he