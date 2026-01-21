DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 -2,0%Nas23.488 +1,1%Bitcoin75.790 -1,0%Euro1,1747 +0,5%Öl63,93 -2,1%Gold4.903 +1,5%
US-Anleihen geben etwas nach

22.01.26 17:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,14 Prozent auf 111,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,27 Prozent.

Trump hat mit dem Nato-Generalsekretär Mark Rutte einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland gesteckt. Daher sollen doch keine Zusatzzölle kommen. Trump geht bei den erwarteten Gesprächen über Grönland davon aus, dass die Vereinigten Staaten einen unbegrenzten und dauerhaften Zugriff auf die weltgrößte Insel bekommen. Die Details müssten noch verhandelt werden, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business.

"Die Risikostimmung hellt sich auf, da die Zölle vom Tisch sind und die meisten Trends vom Beginn der Woche kehren sich um", schreiben die Analysten der Commerzbank. Die Lage am US-Anleihemarkt beruhigte sich so, nachdem zuletzt die Renditen merklich zugelegt hatten.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieb auf einem niedrigen Niveau. Die US-Wirtschaft war im dritten Quartal so stark gewesen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Sie wuchs geringfügig weniger als in einer ersten Schätzung ermittelt./jsl/mis