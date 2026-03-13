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Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Iran-Krieg weiter im Blick

16.03.26 10:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,04 Prozent auf 125,93 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,97 Prozent.

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Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Iran-Krieg bleibt hoch. "Damit dürfte eine weitere volatile Woche an den Kapitalmärkten bevorstehen", schreiben Experten der Dekabank. "Bisher haben vor allem die Energie- und Rentenmärkten deutlich auf die gestiegenen Risiken reagiert." Es zeichne sich immer stärker eine länger anhaltende Beeinträchtigung des Schiffverkehrs ab.

Konjunkturdaten dürften laut Dekabank in dieser Woche kaum eine Rolle spielen. Neben dem Iran-Krieg schauen die Märkte auf die Notenbanken. So werden eine Reihe von Notenbanken ihre Zinsentscheidung veröffentlichen - darunter auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed.

Am Nachmittag stehen in den USA noch Konjunkturdaten auf dem Kalender. Beachtet werden dürften vor allem Zahlen zur Industrieproduktion./jsl/jkr/nas