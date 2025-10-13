DAX24.371 +0,5%Est505.568 +0,7%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +3,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.406 +0,1%Euro1,1594 -0,2%Öl63,92 +3,0%Gold4.079 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Ottobock BCK222
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX erholt -- Asiens Börsen schließen rot - Nikkei im Feiertag -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste - Beruhigung nach Trumps China-Drohungen

13.10.25 10:23 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag nach dem deutlichen Anstieg vom Freitag etwas nachgegeben. Versöhnliche Töne von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China haben für Beruhigung gesorgt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 129,21 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,65 Prozent.

Wer­bung

Im Anschluss an eine erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt schrieb Trump auf der Plattform Truth Social am Sonntag: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut". Trump hatte am Freitag angekündigt, ab dem 1. November die Zölle auf Importe aus China um weitere 100 Prozent zu erhöhen." Dies hatte die als sicher geltenden Anleihen gestützt.

Die Unsicherheit in Frankreich hält unterdessen an. Das Land hat zwar eine neue Regierung unter dem ins Amt zurückgeholten Premierminister Sébastien Lecornu. Frankreichs Linkspartei La France Insoumise (LFI) und das rechte Rassemblement National (RN) kündigten aber bereits einen Misstrauensantrag an. Zum Handelsstart bewegten sich die Renditen französischer Staatsanleihen kaum./jsl/mis