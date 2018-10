Physible-Anleihe: In liquide Sachwerte investieren

€uro am Sonntag

Vor fünf Jahren hat sich KGAL aus dem Geschäft mit Geschlossenen Fonds für private Investoren zurückgezogen - jetzt kehrt das Investmenthaus in den Markt für Privatanleger zurück. Mit einer Anleihe, die gerade emittiert wird, und zudem mit einem Offenen Immobilienfonds, der bis Jahresende an den Start gehen soll.seit Mitte September über die Internetseite www.physible.de geordert werden. Zusätzlich gibt es nun ab Montag bis zum 12. Oktober die Möglichkeit, die Anleihe über die Börse München zu zeichnen. Dort kann die Anleihe von Mitte Oktober an auch täglich gehandelt werden.

Breite Streuung des Kapitals

Emittentin der Anleihe ist Physible, eine Tochter von KGAL, wobei die Wortschöpfung Physible auf den englischen Adjektiven "physical" für physisch und "visible" für sichtbar basiert. Für die Rückzahlung des investierten Kapitals und die Zinszahlungen gibt es eine Garantie der Mutter. Bei Laufzeit von fünf Jahren ist die Anleihe mit einem Kupon von drei Prozent p. a. ausgestattet; die Zinsen werden halbjährlich überwiesen. Die Emittentin kann die Anleihe vorzeitig kündigen, nach drei Jahren zum Preis von 101,50 Prozent, nach vier Jahren zu 100,75 Prozent. Die Mindestanlagesumme liegt bei 1.000 Euro.



Das eingesammelte Geld, angestrebt sind 30 Millionen Euro, wird breit in die Bereiche Immobilien, Infrastruktur und erneuerbare Energien sowie Flugzeuge investiert, entweder direkt oder indirekt über Fonds der KGAL. Privatanleger bekommen auf diese Weise mit einer relativ geringen Summe ein breit gestreutes Investment, wie es auch institutionelle Anleger mit ihren weitaus größeren Beträgen bei der KGAL erhalten, so lautet dort die Argumentation.

Gute Noten von den Agenturen

Der in Grünwald bei München ansässige Assetmanager, der im August sein 50-jähriges Bestehen feierte, betreut rund 23 Milliarden Euro und hat in der Branche einen durchaus guten Namen. Die Ratingagentur Scope bewertet die Managementkompetenz von KGAL mit der sehr guten Note "AA-". Für die Anleihe gibt es ein Rating der Agentur Euler Hermes, die dem Papier mit "BBB" eine Note im Investment-­Grade-Bereich gegeben hat, in dem Anleihen als relativ ausfallsicher gelten.



Vor diesem Hintergrund ist auch der Kupon attraktiv, der zunächst für ein Papier, das zu den sogenannten Mittelstandsanleihen gezählt werden kann, niedrig erscheinen mag. Mit den früher bei Geschlossenen Fonds als unternehmerische Beteiligung möglichen Ren­diten sollte ein liquides Fremdkapital­investment über eine Anleihe sowieso nicht verglichen werden.

Sachwertbond:

Fazit: Bei fünf Jahren Laufzeit und überschaubarem Risiko ist die Anleihe mit einem Kupon von drei Prozent attraktiv.

ISIN: DE000A2LQST9









_______________________

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com