BayWa: Kupon aus Sonnenkraft

Als erstes Unternehmen ohne Rating hat die BayWa einen Green Bond mit Benchmark-Volumen von 500 Millionen Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert. Der Erlös aus der nachhaltigen Anleihe soll in Solar- und Windkraftanlagen fließen. Mit Geboten über 750 Millionen Euro war die Emission deutlich überzeichnet. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren gibt es einen Zins von 3,125 Prozent per annum.

Das SDAX-Unternehmen hat daneben nur noch eine 2017 emittierte Nachrang­anleihe ausstehen, es finanziert sich ansonsten über Bankkredite sowie Schuldscheindarlehen. Voriges Jahr platzierte die BayWa insgesamt Schuldscheindarlehen über 203 Millionen Euro. Zuletzt musste das Unternehmen für fünf Jahre lediglich einen Fixkupon von 1,18 Prozent per annum bieten. Dass die BayWa trotz höherer Zinslast eine nachhaltige Anleihe emittiert, wird mit der Stellung des Unternehmens bei erneuerbaren Energien begründet - im Green-Bond-Markt will man früh dabei sein.

Wachsendes Energiegeschäft

Die BayWa-Aktien befinden sich vor allem in genossenschaftlicher Hand, rund 40 Prozent sind in Streubesitz. 2018 wurde in 41 Ländern mit 18.000 Beschäftigten ein Umsatz von 16,6 Milliarden Euro erzielt, ein Plus von 3,6 Prozent. Der operative Gewinn (Ebit) stieg um 0,6 Prozent auf 172 Millionen Euro. Das Agrargeschäft steht für 66 Prozent des Umsatzes, hierzu zählt die Versorgung von Landwirten mit Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz- und Futtermitteln sowie Maschinen. Das Segment Bau sorgt für zehn, der Bereich Energie für 24 Prozent des Umsatzes. Neben dem Geschäft etwa mit Heizöl ist die BayWa in der Entwicklung von Wind- und Solarparks aktiv. Um das Wachstum zu finanzieren, sucht die BayWa auch nach einem Investor, der sich an der BayWa Renewable Energy beteiligt. Die Mehrheit an der Erneuerbare-Energien-Tochter wollen die Bayern jedoch behalten.

Eingehaltene Kriterien

Der Green-Bond-Markt wächst stark, grüne Anleihen sind bei Investoren beliebt. ISS-Oekom bescheinigt der BayWa die Einhaltung der Kriterien für einen Green Bond. Die auf nachhaltige Invest­ments spezialisierte Agentur weist aber auch darauf hin, dass das Nachhaltigkeitsrating des gesamten Konzerns mit "C-" auf einer Skala von "A+" bis "D-" eher im Mittelfeld einzuordnen ist.

Der BayWa-Bond ist zu den aktuellen Börsenkursen einen Blick wert: Bis Juni 2024 bringt die Anleihe immerhin eine Rendite von 2,4 Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: Die Nachranganleihe (ISIN: XS 169 528 411 4), für die Banken derzeit von Privatanlegern keine Kauf­aufträge annehmen, verspricht eine jährliche Rendite von rund drei Prozent, wenn die Münchner den Bond wie allgemein erwartet im Oktober 2022 kündigen.







Bildquellen: BayWa AG