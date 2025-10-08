DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.348 +0,4%Top 10 Crypto17,14 +0,4%Nas22.974 +0,8%Bitcoin105.772 +1,4%Euro1,1607 -0,4%Öl66,24 +0,8%Gold4.059 +1,9%
US-Anleihen: Kaum verändert

08.10.25 18:15 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 112,66 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,12 Prozent.

Die Ausschläge hielten sich in engen Grenzen. Zahlen zu den Auftragseingängen in der Industrie wurden wegen des Shutdowns nicht veröffentlicht. Ein Ende des Regierungsstillstands ("Shutdown") ist nicht in Sicht.

Seit Mittwoch sind in den USA viele Regierungsmitarbeiter im Zwangsurlaub, nachdem zuvor Verhandlungen der Parteien zur Beilegung eines Haushaltsstreits gescheitert waren. In dieser Woche dürften daher von den wichtigen Konjunkturdaten nur das am Freitag anstehende Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan veröffentlicht werden, falls der Shutdown nicht vorher beendet wird./jsl/he