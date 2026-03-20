US-Anleihen: Kursgewinne - Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nach der Wende von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg etwas zugelegt. Die Hoffnung auf ein Ende des Kriegs dämpft Inflationsängste. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,20 Prozent auf 110,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen sank im Gegenzug auf 4,36 Prozent.

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Die USA und der Iran sind sich nach Darstellung von US-Präsident Trump bei rund 15 Punkten einer möglichen Vereinbarung einig geworden. "Sie werden nie Atomwaffen haben. Sie haben dem zugestimmt", sagte der Republikaner. Es gebe wesentliche Übereinstimmungen in den meisten Punkten. Zuvor hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass er wegen "produktiver Gespräche" mit dem Iran mögliche Angriffe auf dortige Kraftwerke verschiebe. Allerdings gab es vom Iran noch keine Bestätigung einer Einigung. Im Gegenteil: Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben.

Inflationsängste wurden mit der Annäherung gedämpft. Die Ölpreise gingen zurück. Zuletzt hatte die Furcht vor einer steigenden Inflation die Anleihekurse belastet. Zweifel waren zuletzt gewachsen, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senken kann. Zuletzt wurden angesichts der wachsenden Inflationsgefahren sogar Leitzinsanhebungen an den Finanzmärkten erwartet. Die Renditen von US-Anleihen waren stark gestiegen. Sollte der Krieg tatsächlich rasch beendet werden, dann dürften sich auch die Zinserwartungen wieder ändern. /jsl/jha/