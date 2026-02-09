DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -5,8%Nas23.176 -0,3%Bitcoin58.114 -1,3%Euro1,1892 -0,2%Öl68,83 -0,5%Gold5.012 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Patentklage setzt Hims & Hers weiter unter Druck Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Patentklage setzt Hims & Hers weiter unter Druck
TUI-Aktie trotz Gewinnsteigerung schwach: Prognose für 2025/26 bestätigt - Umsatz stabil TUI-Aktie trotz Gewinnsteigerung schwach: Prognose für 2025/26 bestätigt - Umsatz stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Kursgewinne - Schwache Einzelhandelsumsätze

10.02.26 18:20 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,32 Prozent auf 112,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,14 Prozent.

Wer­bung

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Erwartungen zurück und stützten die Anleihen. Die Umsätze stagnierten im Dezember zum Vormonat. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

Die Anleger warten auf die Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts am Mittwoch. Am Freitag stehen zudem die Zahlen zu den Verbraucherpreisen an. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed gegeben./jsl/jha/