DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.614 ±0,0%Bitcoin74.140 +0,1%Euro1,1773 -0,1%Öl61,12 -1,9%Gold4.521 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
SoFi-Aktie mit phänomenaler Kursrally 2025 - So stehen für das FinTech die Chancen auf eine Fortsetzung 2026 SoFi-Aktie mit phänomenaler Kursrally 2025 - So stehen für das FinTech die Chancen auf eine Fortsetzung 2026
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 52 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 52 im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Leichte Gewinne - Keine Daten und wenig Handelsvolumen

26.12.25 17:32 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) gewann zuletzt 0,04 Prozent auf 112,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,14 Prozent.

Wer­bung

Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten der Handel nach der eintägigen Weihnachtspause wieder im gewohnten Umfang läuft, blieben viele europäische Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Entsprechend dünn war das Geschäftsvolumen./he