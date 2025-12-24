DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.113 ±0,0%Euro1,1777 -0,2%Öl62,24 -0,3%Gold4.480 -0,1%
US-Anleihen: Gewinne - Datenarmut

24.12.25 17:58 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,17 Prozent auf 112,48 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen sank auf 4,14 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten gab es kaum. In den USA waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der abgelaufenen Woche überraschend gesunken. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten der Handel verkürzt stattfindet, blieben viele europäische Handelsplätze geschlossen./he