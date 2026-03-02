DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -0,8%Nas22.557 -0,8%Bitcoin59.166 +0,6%Euro1,1617 -0,6%Öl80,98 +3,7%Gold5.136 -3,5%
US-Anleihen: Leichte Kursverluste - Zinssorgen im Zuge des Iran-Kriegs belasten

03.03.26 18:25 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat auch am Dienstag die Kurse von US-Staatsanleihen belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 113,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen zog im Gegenzug leicht auf 4,06 Prozent an.

Der Krieg im Nahen Osten geht unvermindert weiter. Israel nahm bei Angriffen auf Teheran erneut den iranischen Machtapparat ins Visier.

Die Anleihen erholten sich von anfänglich noch deutlicheren Kursverlusten. Inflationssorgen werden vor allem durch die deutlich gestiegenen Rohöl- und Gaspreise geschürt. Sollte sich der Krieg länger hinziehen, dann könnte sich dies auch auf die Inflation auswirken und die Möglichkeiten der US-Notenbank Fed einschränken, die Leitzinsen zu senken.

Die deutlichen Kursverluste an den Aktienmärkten stützten die Anleihen nicht. Offenbar werden die Anleihen nicht als sicherere Alternative zu Aktien gesucht. Allerdings waren die Kursverluste in den USA nicht so deutlich wie in Europa./jsl/jha/