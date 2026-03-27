Aktienanalysen der Woche: Alibaba, PDD & Shell





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Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien









Die globalen Märkte stehen vor einem spannenden Umbruch – und drei Schwergewichte aus unterschiedlichen Branchen rücken dabei besonders in den Fokus: Alibaba, PDD Holdings und Shell. Während Alibaba mit einer ambitionierten KI-Offensive den nächsten Wachstumsschub anpeilt, kämpft PDD mit den Schattenseiten seines rasanten Erfolgs rund um Temu. Gleichzeitig stellt sich bei Shell die zentrale Frage, wie krisenfest die attraktive Dividende in einem geopolitisch angespannten Umfeld wirklich ist. Drei Unternehmen, drei Strategien – und jede Menge Stoff für Anleger, die nach den nächsten Chancen suchen.





In unseren aktuellen Analysen beleuchten wir, ob Alibaba mit künstlicher Intelligenz zum Comeback ansetzen kann, ob Temu für PDD eher Wachstumstreiber oder Risiko ist und wie stabil Shells Geschäftsmodell im Spannungsfeld von Energiepreisen und Transformation bleibt. Dabei werfen wir nicht nur einen Blick auf Zahlen und Trends, sondern auch auf Bewertung, Zukunftsperspektiven und das Chartbild der Aktien. Welche dieser Aktien bietet 2026 das größte Potenzial – und wo lauern die größten Risiken? Genau das klären wir jetzt.





Alibaba (BABA):





Alibaba Aktienanalyse









PDD Holdings (PDD):





PDD Aktienanalyse









Shell (SHEL):





Shell Aktienanalyse









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Risikohinweis

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