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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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35,97 EUR +0,08 EUR +0,22 %
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32,89 CHF +0,88 CHF +2,74 %
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Marktkap. 190,06 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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Symbol RYDAF

Jefferies & Company Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

08:01 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
35,97 EUR 0,08 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Mark Wilson in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
45,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,11 £		 Abst. Kursziel*:
49,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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