Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
35,97 EUR +0,08 EUR +0,22 %
32,89 CHF +0,88 CHF +2,74 %
Shell (ex Royal Dutch Shell) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Marktkap. 190,06 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN wurde kopiert
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WKN A3C99G
ISIN wurde kopiert
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ISIN GB00BP6MXD84
Symbol wurde kopiert
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Symbol RYDAF
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
35,97 EUR 0,08 EUR 0,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Mark Wilson in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
45,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,11 £
|Abst. Kursziel*:
49,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|16.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets