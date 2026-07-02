DAX 25.645 +0,3%ESt50 6.379 +0,3%MSCI World 4.838 +0,1%Top 10 Crypto 8,0825 +1,3%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 53.839 +0,0%Euro 1,1449 +0,1%Öl 71,89 +0,5%Gold 4.180 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon, Lufthansa im Fokus
Top News
Gewinner und Verlierer im Juni 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus Gewinner und Verlierer im Juni 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Was der phänomenale SpaceX-IPO über Microsofts Aktienflaute aussagt Was der phänomenale SpaceX-IPO über Microsofts Aktienflaute aussagt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,87 EUR -0,13 EUR -0,38 %
STU
30,90 CHF +0,30 CHF +0,98 %
BRX
finanzen.net zero
Shell (ex Royal Dutch Shell) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 186,95 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

JP Morgan Chase & Co.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

10:46 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
33,87 EUR -0,13 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell vor der Berichtssaison der Ölunternehmen von 3900 auf 3600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei von vielen Unwägbarkeiten geprägt gewesen, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Umfeld sei das Raffineriegeschäft der Konzerne am besten aufgestellt. Dieses erlebe aktuell wegen knapper Lagerbestände und erneuter Versorgungsengpässe einen Aufschwung. Als Reaktion auf die zuletzt gesunkenen Ölpreise reduzierte Lofting derweil seine Kursziele um durchschnittlich fünf Prozent. Shell könnte nun auf eine Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe Wert legen./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST

EU-Öl und Gas: Taktische Ausblicke für das 2. Quartal: Die Raffineriebranche ist in einem Quartal mit vielen Unwägbarkeiten am besten aufgestellt

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,99 £		 Abst. Kursziel*:
24,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

10:46 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
10.06.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net Juni-Einschätzungen Shell-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Einschätzungen der Experten Shell-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Einschätzungen der Experten
dpa-afx Tankrabatt weg - Spritpreise schießen nach oben
Dow Jones Shell-Aktie mit Verlusten: Energiekonzern steigt groß aus: Milliarden-Deal im Golf von Mexiko
Dow Jones Shell verkauf wohl Südafrika-Tankstellen an Adnoc - warnt vor LNG-Knappheit durch Hormus-Krise - Aktie im Plus
Dow Jones Shell verkauft Tankstellen in Südafrika an Adnoc - Agentur
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 mittags in der Verlustzone
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone
Zacks Shell Sees Global LNG Demand Rising 65% by 2050 Despite Challenges
Zacks Here's Why Shell (SHEL) Fell More Than Broader Market
Zacks Shell & Talos Energy Ink Deal to Reshape Gulf of America Portfolio
MotleyFool Shell Sees Global LNG Demand Surging 65% By 2050 Despite a War-Driven Slowdown in 2026. Here's What Investors Need to Know.
Zacks Shell Signs New Engineering Framework Agreement With Chiyoda
Irish Times Ireland a hub for shell companies facilitating cross-border tax frauds, says EU prosecutor
Zacks Here's Why Shell (SHEL) is a Strong Value Stock
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Shell, Novo, SAP, Rave and Vaso
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen