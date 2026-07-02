JP Morgan Chase & Co.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

10:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell vor der Berichtssaison der Ölunternehmen von 3900 auf 3600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei von vielen Unwägbarkeiten geprägt gewesen, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Umfeld sei das Raffineriegeschäft der Konzerne am besten aufgestellt. Dieses erlebe aktuell wegen knapper Lagerbestände und erneuter Versorgungsengpässe einen Aufschwung. Als Reaktion auf die zuletzt gesunkenen Ölpreise reduzierte Lofting derweil seine Kursziele um durchschnittlich fünf Prozent. Shell könnte nun auf eine Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe Wert legen./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST

EU-Öl und Gas: Taktische Ausblicke für das 2. Quartal: Die Raffineriebranche ist in einem Quartal mit vielen Unwägbarkeiten am besten aufgestellt

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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