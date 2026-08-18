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TUI Aktie

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7,03 EUR -0,03 EUR -0,40 %
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Marktkap. 3,63 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
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AI Analyse

Barclays Capital

TUI Overweight

16:51 Uhr
TUI Overweight
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
7,03 EUR -0,03 EUR -0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 10 auf 9,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei ziemlich robust gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Resümee. Das Geschäft mit Erlebnissen unter Tui Musement sei der "Gewinnanker". Das Segment Markets & Airlines sei derweil recht volatil./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
9,75 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
7,05 €		 Abst. Kursziel*:
38,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
7,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,77%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16:51 TUI Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
BBC Tui sees summer sales fall 10% due to cautious UK customers
BBC Tui sees summer sales fall 10% due to cautious UK customers
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