TUI Aktie
Marktkap. 3,63 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
AI Analyse
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 10 auf 9,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei ziemlich robust gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Resümee. Das Geschäft mit Erlebnissen unter Tui Musement sei der "Gewinnanker". Das Segment Markets & Airlines sei derweil recht volatil./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,75 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
7,05 €
|Abst. Kursziel*:
38,22%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
7,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,77%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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