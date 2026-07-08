DAX 24.969 +0,3%ESt50 6.247 +0,7%MSCI World 4.818 +0,1%Top 10 Crypto 8,1995 +1,6%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.998 +0,9%Euro 1,1431 +0,1%Öl 78,39 -1,4%Gold 4.105 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX fester -- TKMS: Haushaltsausschuss billigt Fregattenkauf -- VW berät über Sparpläne -- Intel, BYD, NVIDIA, SpaceX, SK hynix, DEUTZ im Fokus
Top News
Intel-Aktie: Analyst sieht Preisspielraum ohne Nachfrageeinbußen Intel-Aktie: Analyst sieht Preisspielraum ohne Nachfrageeinbußen
Ölpreis-Sorgen belasten, Fed stützt: DAX kann 25.000er-Marke nicht halten Ölpreis-Sorgen belasten, Fed stützt: DAX kann 25.000er-Marke nicht halten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
35,92 EUR -0,15 EUR -0,42 %
STU
30,58 GBP -0,22 GBP -0,70 %
LSE
finanzen.net zero
Shell (ex Royal Dutch Shell) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 196,97 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

11:11 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
35,92 EUR -0,15 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Bericht signalisiere ein vorteilhaftes Margenumfeld im Downstream-Geschäft sowie starke Ergebnisse im Bereich Trading & Optimisation, sowohl bei Flüssigerdgas als auch im Ölgeschäft, schrieb Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ölkonzern dürfte zudem im zweiten Quartal einen außergewöhnlichen Cashflow erzielt haben und im dritten Jahresviertel von den weiterhin hohen Gaspreisen profitieren./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,50 £		 Abst. Kursziel*:
31,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,58 £		 Abst. Kursziel aktuell:
30,81%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

11:11 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
08.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
07.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net Juni-Einschätzungen Shell-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Einschätzungen der Experten Shell-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Einschätzungen der Experten
finanzen.net Schwache Performance in London: FTSE 100 sackt zum Handelsende ab
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus
finanzen.net Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 in der Verlustzone
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 nachmittags leichter
finanzen.net Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 fällt am Mittag zurück
finanzen.net Mittwochshandel in London: FTSE 100 verliert zum Start
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone
Benzinga Here’s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
Zacks Shell Lifts Q2 Outlook Despite Middle East Production Disruptions
Benzinga Why Is Shell Stock Gaining Tuesday?
RTE.ie Shell raises guidance for Q2 integrated gas production
Financial Times Shell alleged to have misled UK courts in Nigeria pollution case
Financial Times Shell alleged to have misled UK courts in Nigeria pollution case
Zacks Shell Sees Global LNG Demand Rising 65% by 2050 Despite Challenges
Zacks Here's Why Shell (SHEL) Fell More Than Broader Market
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen