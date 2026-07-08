Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 196,97 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Bericht signalisiere ein vorteilhaftes Margenumfeld im Downstream-Geschäft sowie starke Ergebnisse im Bereich Trading & Optimisation, sowohl bei Flüssigerdgas als auch im Ölgeschäft, schrieb Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ölkonzern dürfte zudem im zweiten Quartal einen außergewöhnlichen Cashflow erzielt haben und im dritten Jahresviertel von den weiterhin hohen Gaspreisen profitieren./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
40,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,50 £
|Abst. Kursziel*:
31,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,58 £
|Abst. Kursziel aktuell:
30,81%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|11:11
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|08.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG