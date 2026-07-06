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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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35,02 EUR +0,84 EUR +2,44 %
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29,84 GBP +0,71 GBP +2,44 %
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Marktkap. 188,73 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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Symbol RYDAF

Jefferies & Company Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

12:51 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
35,02 EUR 0,84 EUR 2,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe überraschend starke Volumina erzielt, schrieb Mark Wilson am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Er wertet dies moderat positiv für die Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
0,45 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,88 £		 Abst. Kursziel*:
-98,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,84 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-98,49%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,74 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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