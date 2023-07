DAX auf Allzeithoch, Zahlen von Apple, Amazon & Co: Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, Bitcoin & Aktien

Nachdem wir in der letzten Handelswoche neue Allzeithochs im DAX gesehen und bei den US-Indizes neue Jahreshochs angelaufen oder zumindest fast erreichen (im Fall des Nasdaq) konnten, stehen die Zeichen für die neue Woche erst einmal auf Fortsetzung dieser Bewegungen. Sie sind seit einigen Wochen initiiert und werden zudem von weitestgehend positiven Quartalszahlen der Unternehmen getragen.

Daran änderten auch die Zinsanhebungen von EZB und FED nichts, die in der Vorwoche den bestehenden Zinspfad weiter ausgebaut hatten. Genau darüber sprachen wir zu Beginn dieser Sendung und haben natürlich den Blick auf die genannten Indizes gelenkt. Im DAX fällt dabei beispielsweise auf, dass nach Handelsstart erst einmal eine schwächere Phase zu sehen ist, die dann aber wieder Käufe am Markt aktiviert.

Die Angst, etwas zu verpassen, auch FOMO in der Fachwelt genannt, ist deutlich zu spüren und lässt sich in den USA mit einem weiterhin hohen Sentiment, also gesteigertem Optimismus, gut belegen. Dies zog auch den Ölpreis mit nach oben, der weiterhin am Beispiel des WTI in einer Seitwärtsrange seit Jahresstart notiert, nun aber einen sehr starken Monat Juli aufzeigte.

Bleibt es bei der Range oder gelingt hier ein Ausbruch? Welche Trendlinien sind für eine Fortsetzung dieser Bewegungen wichtig und ab welchem Punkt könnte dieser Trend kippen und damit eine größere Korrektur einleiten? Darüber sprechen wir mit Roland Jegen vor dem Hintergrund der Kursentwicklung und Darstellung im Tool des NanoTrader.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq auf Basis der Vorwoche steigen wir dann tiefer in das Marktgeschehen ein. Es zeigten sich zuweilen zweistellige Kursgewinne, aber auch Kursverluste.

Im Dow Jones war eine Boeing spannend, die mustergültig aus einer Seitwärtsphase ausgebrochen war. Im Nasdaq ragte vor allem die PDD Holding hervor. Der China-Technologiewert profitierte nicht nur vom positiven Umfeld im HangSeng, sondern auch von der Deeskalation im China-Taiwan-Konflikt. Ohne diese Belastungsfaktoren dürften mehr Investoren nun wieder auf diese Sparte aufmerksam werden.

Im Minusbereich landete die Sirius XM Holdings, welche noch in der Vorwoche stark zulegen konnte. Der Satelliten-Radiobetreiber geriet in einen Short-Squeeze und ist aktuell sehr volatil. Was bedeutet dies und wann kommen hier die nächsten Quartalszahlen? Auf diese ausgerichtet haben wir in der Berichterstattung einen Blick auf die Schwergewichte an der Wall Street geworfen, die in dieser Woche ihre Bilanzen präsentieren.

Ganz vorn dabei ist Apple, der wertvollste Konzern in Amerika. Parallel werden die Zahlen von Amazon am Donnerstag veröffentlicht und damit ein starker Impuls erzeugt, der zumindest bei Enttäuschungen ähnliches Potenzial wie eine Tesla oder Microsoft in der Kursbewegung des Marktes haben dürfte. Weiterhin spannend ist die Situation am Chipmarkt, den wir mit AMD abdecken.

Ein weiterer Konsumwert wird mit Etsy vorgestellt, die ebenfalls auf das letzte Quartal blicken und dabei auch einige Zukäufe, die das Ergebnis nicht ausreichend voranbringen, wieder veräußern. Gerade in Brasilien misslang die Strategie, doch das Unternehmen ist breit genug aufgestellt, um dies zu kompensieren. Welche Unternehmen berichten noch und was ist seitens des Wirtschaftskalenders an Impulsen zu beachten? Hier steht vor allem der US-Arbeitsmarkt in dieser Woche im Blickfeld der Investoren und sicher auch der US-Notenbank, welche eine Zinspause einlegen dürfte.

