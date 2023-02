Wochenausblick: Eine vollgepackte Woche

Montag



Die kommende Woche startet mit dem Blick in die Ferne. In Japan wird der neue designierte Gouverneur der Bank of Japan seine erste Rede halten und die zukünftige Strategie skizzieren. Außerdem werden in den USA durch das US Census Bureau noch der Auftragsstand für langlebige Produkte, darunter etwa Kraftfahrzeuge, und der Auftragsstand für alle nichtmilitärischen Investitionsgüter präsentiert. Hier in der Eurozone werden zusätzlich das aktuelle Verbrauchervertrauen und der Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Auf Unternehmensseite präsentiert etwa das Softwareunternehmen Zoom die aktuellen Quartalszahlen.





Produkte auf Zoom



Dienstag



Am Dienstag sollte besonders auf die Quartalszahlen verschiedener Unternehmen geachtet werden. Neben der HP Inc, Monster Beverage und Rivian Automotive aus den USA, sollte der deutsche Anleger besonders auf die Quartalszahlen des Bayer-Konzerns achten. Außerdem stellen Kanada und die Schweiz noch die aktuellsten Daten zum Bruttoinlandsprodukt vor und in den USA wird der Immobilienpreisindex veröffentlicht.





Produkte auf Bayer



Mittwoch



Auch am Mittwoch stehen wieder einige Präsentation von Quartalszahlen an. International sind etwa Salesforce, Just Eat Takeaway und Petrobas von Bedeutung. In Deutschland stellen unter anderem Beiersdorf, Puma und Kühne + Nagel ihre aktuellen Unternehmenszahlen vor. Auch bieten der deutsche harmonisierte Verbraucherpreisindex und der ISM Manufacturing Index für das verarbeitende Gewerbe weitere wichtige Anhaltspunkte für Anleger. Hinzu kommt die Veröffentlichung des chinesischen Einkaufsmanagerindex und aktuelle Daten zu Inflation und Bruttoinlandsprodukt in Australien. Ebenfalls am Mittwoch findet unser kostenloses Webinar statt. Unser Referent Julius Weiss wird Sie darin am Mittwoch, den 01.03.2023, um 18:30 zum Thema Aktien- und Indexanleihen informieren.





Produkte auf Beiersdorf



Donnerstag



Der Donnerstag ist ebenfalls vollgepackt mit wichtigen Terminen. In Deutschland präsentieren unter anderem Covestro, Evonik, Hapag-Lloyd und ProsiebenSat.1 die neusten Quartalszahlen, international sollte am Donnerstag auf Merck, JD.com und Costco Wholesale geachtet werden. Für die Euro-Zone wird unter anderem der Verbraucherpreisindex auf Monats- und Jahresbasis und die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Für die USA sind zudem sicherlich die Daten zu den Erstanträgen der Arbeitslosenunterstützung von Bedeutung.





Produkte auf Covestro



Freitag



Zum Abschluss der Woche warten dann noch einige wichtige Termine auf die Anleger. Für die USA, die Euro-Zone, Deutschland, China und Großbritannien werden allesamt die aktuellen Einkaufsmanagerindizes vorgestellt. In Deutschland wird zudem zudem die letzte Handelsbilanz präsentiert und Japan ist mit neuen Daten zu Inflation und Arbeitslosenquote sicherlich auch einen Blick wert. Auf der Unternehmensseite ist es am Freitag etwas ruhiger, lediglich Anheuser-Busch und die Lufthansa liefern die letzten Quartalszahlen.





Produkte auf die Lufthansa



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .

Quelle: HSBC



Newsletter kostenlos abonnieren