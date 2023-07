Wochenausblick – Vollgepackter Start in die Woche

Auch in dieser Woche erhalten wir eine Menge an interessanten Unternehmens- sowie konjunkturellen Daten. Nach einer vollgepackten Woche sieht es dann am Freitag jedoch wieder ganz ruhig aus:



Montag

Wie auch in der vergangenen Woche starten wir mit relativ wenigen Unternehmensdaten aber dafür gibt es mehr konjunkturelle Daten. Vor allem aus der Volksrepublik China erhalten wir wichtige Informationen. Neben den jährlichen Einzelhandelsumsätzen sowie der Industrieproduktion, erhalten wir auch das Bruttoinlandsprodukt auf das Jahr sowie Quartal berechnet. Diese Zahlen sind vor allem für einen Termin am Donnerstag von besonderer Bedeutung.



Dienstag

Am Dienstag hingegen erhalten wir vermehrt Quartalszahlen amerikanischer Unternehmen. Im Fokus sind hier vor allem Unternehmen aus der Finanzbranche. Neben Morgan Stanley veröffentlicht auch die Bank of Amerika oder die Charles Schwab Corporation, welche für Maklergeschäfte im Finanzmarkt bekannt ist, ihre Quartalszahlen. Auch konjunkturelle Daten aus Amerika können wir am Dienstag erwarten. Hier erhalten wir neben den Einzelhandelsumsätzen auch die berechnete Industrieproduktion.





Mittwoch

Aus der Autoindustrie erhalten wir am Mittwoch interessante Informationen. Im Vordergrund stehen vor allem zwei Hersteller. Neben Tesla, einen der größten Elektrofahrzeughersteller, präsentiert auch Volvo aktuelle Geschäftszahlen. Außerdem wird der Streaminganbieter Netflix seine Zahlen vorstellen. Konjunkturelle Daten werden wir aus der Eurozone Informationen bezüglich des harmonisierten Verbraucherpreisindexes erhalten. Auch in England werden Zahlen bezüglich des Verbraucherpreisindex präsentiert.





Donnerstag

Der Donnerstag bietet zusätzlich nennenswerte Unternehmen welche Ihre Quartalsdaten veröffentlichen. Darunter fallen unter anderem die American Airlines Inc., Johnson & Johnson oder auch Nokia Oyj. In diesem Ausblick sprachen wir bereits von einem wichtigen Ereignis am Donnerstag. Hierbei handelt es sich um die Zinsentscheidung der People‘s Bank of China, welche unter anderem auf Basis der konjunkturellen Daten am Montag, eine Entscheidung bezüglich der zukünftigen Zinspolitik treffen wird.





Freitag

Am letzten Handelstag der Woche sieht es im Vergleich zum Rest der Woche recht ruhig aus. Interessant für einige Leser könnte die wirtschaftliche Entwicklung in Russland sein. Hier wird am Freitag die nächste Zinsentscheidung fallen.



