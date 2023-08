Wochenausblick – Zahlen über Zahlen: die Quartalssaison geht weiter

Nach einer spektakulären letzten Quartalswoche, geht es diese Woche gemütlich weiter. Auch wenn uns nicht ganz so viele Berichte wie letzte Woche erreichen, gibt es wieder wichtige Daten aus unternehmerischer und konjunktureller Sicht.



Montag

Am Montag starten wir mit einer Handvoll Quartalsergebnissen aus Deutschland in die neue Handelswoche. Den Anfang wird unter anderem Siemens Energy machen. Der Energietechnikhersteller aus München veröffentlicht voraussichtlich gegen 7 Uhr die Quartalszahlen des abgelaufenen Quartals. Spanien, das Land in der Europäischen Union, das in den letzten Wochen mit niedrigen Inflationsraten aufgefallen war, wird wie Siemens Energy gegen 7 Uhr die Verbraucherzahlen von Juli 2023 bekannt geben. Um 12 Uhr mittags legt Biontech mit seinem Quartalsbericht nach. Aus den Vereinigten Staaten erreichen uns dann noch die Quartalszahlen von Beyond Meat. Aus der Schweiz erreichen uns zusätzlich die KOF Konjunkturumfragen, sowie der Fremdwährungsbestand, während das Statistische Bundesamt die Industrieproduktion von Juni bekannt gibt.





Produkte auf Siemens Energy



Dienstag

Nach der Verschnaufpause am Montag nimmt die Quartalssaison am Dienstag wieder Fahrt auf. Nachdem uns die chinesische Handelsbilanz für Juli bereits in den frühen Morgenstunden erreicht, veröffentlichen Fraport, Bayer, Sixt, die Deutschen Wohnen, Mazda, Warner Bros., die Porsche Automobil Holding und die RTL Group ihre Geschäftsberichte des vergangenen Quartals. Zum Abend legen noch weitere US-amerikanische Unternehmen die Geschäftszahlen vor. Darunter der Mobilitätsdienstleister Lyft, Super Micro, sowie die Pharmaunternehmen EliLily und Qiagen. Als wichtigste Konjunkturdaten sind die Verbraucherpreise aus Juli für die Niederlande, Ungarn und Griechenland zu nennen. Für Deutschland gibt es diese ebenfalls, jedoch bereits in der endgültigen Veröffentlichung. Der wöchentliche API-Ölbericht und die chinesischen Im- und Exporte schließen den Börsen-Dienstag ab.





Produkte auf Warner Bros. Discovery Inc.



Mittwoch

Mit den chinesischen Erzeuger- und Verbraucherpreisen für Juli startet der Mittwoch, bevor die deutschen Konzerne zum morgendlichen Berichtsmarathon ansetzen. Die Quartalsberichte folgender Unternehmen gehören zu den wichtigsten: Hannover Rückversicherung, Delivery Hero, Tui und Continental. Zum Abend erwarten uns nach US-Börsenschluss dazu die Berichte von Morphosys und Walt Disney.





Produkte auf Walt Disney



Donnerstag

Auch am Donnerstag legen die Deutschen Werte keine Pause ein, so liefern eine ganze Reihe von Unternehmen die Quartalszahlen. Darunter bekannte DAX® Unternehmen wie Allianz, RWE, die Deutsche Telekom, Thyssenkrupp, Siemens, Henkel und Rheinmetall. Doch auch die Nebenwerte des MDAX® Evonik, HelloFresh, SMA Solar, Knorr-Bremse, Jungheinrich und Vitesco gewähren Anlerginnen und Anlegern einen Blick in die Bücher. Auch außerhalb Europas gibt es wichtige Termine zu beachten. In den Vereinigten Staaten werden nämlich wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Die Verbraucherpreise und Realeinkommen für Juli veröffentlicht. Darüber hinaus erwarten wir die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis, sowie die Verbraucherpreise (ebenfalls für Juli) aus Irland.





Produkte auf die Deutsche Telekom



Freitag

Nach der aufreibenden Woche legt zum Freitag noch die Flughafengesellschaft Fraport die Verkehrszahlen von Juli vor. Varta, die Cewe Stiftung und der Stahlkonzern Salzgitter folgen zudem mit den Halbjahreszahlen 2023. Der Fokus liegt am Freitag aber auf den Konjunkturdaten, besonders aus dem Vereinigten Königreich. Gegen 08:00 Uhr werden die Industrieproduktion und die Handelsbilanz von Juni aus der UK veröffentlicht. Daneben das BIP des zweiten Quartals 2023, sowie die Staatsausgaben und der Privatkonsum für den gleichen Zeitraum. Aus dem europäischen Währungsraum erwarten uns die italienische Handelsbilanz für Juni und von der anderen Seite des Atlantiks die US-amerikanischen Erzeugerpreise für Juli.



Hinweis: Die Börsen in Japan haben am Freitag geschlossen.





Produkte auf Varta



Nach einer so anstrengenden Woche dürfen Sie sich am Wochenende etwas Ruhe vom Börsengetümmel erlauben. Schauen Sie doch einmal in unserer Marktbeobachtung vorbei. In der interaktiven App veröffentlichen wir regelmäßig interessante Beiträge – jetzt kostenlos herunterladen.



Die Marktbeobachtung im Apple App Store



Die Marktbeobachtung im Google Play Store



Das war der Wochenausblick – weitere Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie darüber hinaus auf unserer Homepage. Egal ob brandheiße News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer.

Auf der HSBC-Zertifikate Homepage ist für jeden Anleger etwas dabei.







Zur HSBC-Zertifikate Homepage



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .

Quelle: HSBC



Newsletter kostenlos abonnieren