Eintritt ins Krypto-Universum nach Dimon-Kritik an Kryptowährungen: JPMorgan startet DeFi-Handel auf öffentlicher Blockchain

• Erste Transaktion einer Großbank auf öffentlicher Blockchain• Blockchain-Pilotprojekt soll Nutzung des DeFi-Netzwerks für traditionelle Banken testen• Effiziente und integrierte globale Finanzmärkte durch digitale Assets

In Zusammenarbeit mit der DBS Bank aus Singapur, der SBI Digital aus Japan und der Plattform für digitale Vermögenswerte der Börse Singapur hat die Blockchain-Abteilung für den Großkundenzahlungsverkehr von JPMorgan, Onyx, eine erste Transaktion durchgeführt. Es ging um die Simulation eines Handels mit tokenisierten Singapur-Dollar-Einlagen sowie tokenisierten Japanischen Yen und tokenisierten Staatsanleihen.

Bei der bislang weltweit einzigartigen Transaktion handelt es sich um eine Dezentrale Finanztransaktion (DeFi), die auf einer Ethereum-Layer-2-Blockchain durchgeführt wurde. Den Rahmen für die Transaktion bildet das Blockchain-Pilotprojekt "Project Guardian" der Monetary Authority of Singapore (MAS). Innerhalb dieses Pilotprojekts sollen laut Pressemitteilung die verschiedenen Möglichkeiten zur Nutzung des DeFi-Netzwerks und tokenisierter Assets für traditionelle Finanzinstitute getestet werden.

Der Leiter des Blockchain-Programms bei JPMorgan, Tyrone Lobban, verkündet via Twitter den "großen Schritt", den JPMorgen mit dieser Transaktion auf einer öffentlichen Blockchain gegangen sei.

