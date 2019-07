Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Litecoinkurs, Etherkurs und Bitcoin Cash-Kurs

Der Bitcoin-Kurs ist am Freitag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 11.654,59 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 11.365,63 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Bitcoin Cash-Kurs auf 352,23 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 345,53 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum-Kurs kletterte auf 276,46 US-Dollar. Damit übertraf der Ethereum den Stand vom Vortag von 268,96 US-Dollar.

Der Litecoin-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 105,29 US-Dollar. Hier standen noch 103,09 Dollar an der Kurstafel.

Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 0,3440 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,3292 Dollar gestanden hatte.

Der Cardano-Kurs notiert bei 0,0690 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 0,0653 Dollar.

Der Monero-Kurs hat angezogen. Am Mittag stieg der Monero auf 91,12 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 90,40 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA zeigt sich bei 0,3565 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,3417 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Verge liegt heute bei 0,0068 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,0066 US-Dollar.

Im Plus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,0971 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,0872 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs wird bei 0,0788 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0778 Dollar.

Der Dash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Dash-Kurs auf 146,76 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 142,38 US-Dollar gehandelt worden war.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Freitag bei 15,21 US-Dollar. Damit kletterte der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 14,65 US-Dollar.

