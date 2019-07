Fed nimmt Libra ins Visier - und lässt den Bitcoin abstürzen

Der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, nimmt Libra ins Visier und hat zu der von Facebook geplanten globalen Kryptowährung "ernsthafte Bedenken" geäußert. Kryptoanleger reagieren verunsichert.

Libra: Arbeitsgruppe eingerichtet

Im Jahr 2020 soll Libra an den Start gehen. Doch bereits im Vorfeld zeigen sich Regulierer skeptisch. Die Fed hat eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit offenen Fragen rund um das geplante Projekt befassen soll. Das erklärte Fed-Chef Jerome Powell auf Fragen von Kongressmitgliedern bei einer halbjährlichen Anhörung vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses am Mittwoch. Wie skeptisch der oberste Währungshüter bezüglich Libra tatsächlich ist, machten weitere Kommentare deutlich: "Libra wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Geldwäsche, Verbraucherschutz und finanzieller Stabilität auf".

Besonders verwies Powell darauf, dass es systemische Bedenken gebe aufgrund der Reichweite von Facebook. Das Soziale Netzwerk will Libra zunächst innerhalb des Facebook-Universums, zu dem auch der Messenger WhatsApp und Instagram gehören, etablieren. Das Ziel ist aber, den Stable Coin als globales Zahlungsmittel an den Start zu bringen.

Der Fed-Chef will sich bei Regulierungsfragen bezüglich des Libra-Coins nicht unter Zeitdruck bringen lassen. Das Projekt könne ohne zufriedenstellende Antworten von Facebook auf die Fragen von Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden "nicht vorankommen", so Powell weiter. "All diese Dinge müssen sehr gründlich und sorgfältig und in einem bewussten Prozess angegangen werden."

Bitcoin-Anleger reagieren verunsichert

Die offensichtliche Skepsis der US-Währungshüter zu Facebooks Krypto-Plänen hat unter Digitalwährungen für Abschläge gesorgt. Die weltgrößte Kryptowährung Bitcoin, die vor wenigen Tagen noch Kurs auf ein neues Jahreshoch genommen hatte, geriet am Mittwochabend unter Druck und wird auch am Donnerstag deutlich niedriger gehandelt. Verglichen zum Vortag bricht der Bitcoin zweistellig ein und pendelt um die 11.500-Dollar-Marke. Auch andere Kryptowährungen verzeichnen zweistellige Preiseinbrüche: Ethereum verliert rund 12 Prozent, XRP und Litecoin rutschen sogar noch deutlicher ab.

Die offizielle Ankündigung von Libra hatte im Juni Kryptowährungen wie den Bitcoin noch massiv gepusht und für Kauflaune am Digitalwährungsmarkt gesorgt. Allein im letzten Monat hat der Bitcoin über 40 Prozent zugelegt.



