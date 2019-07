Bitcoin-Dominanz: Was Anleger jetzt wissen sollten

Der jüngste Aufschwung der Kryptomärkte zeigte sich auch beim Bitcoin -Kurs. Dieser stieg am ersten Handelstag der Woche um fünf Prozent und kletterte auf mehr als 11.800 US-Dollar. Mittlerweile konnte der Bitcoin sogar die 12.000 Dollar-Marke knacken und liegt aktuell bei 12.376 US-Dollar (Stand: Tagesverlauf des 09.07.2019). Das nächste Jahreshoch ist damit in unmittelbare Reichweite gerückt und auch die Analysten zeigen sich optimistisch, denn nach einer Kurskorrektur in der vergangenen Woche bestätigen sich nun die Analysen der letzten Wochen. Dabei haben die institutionellen Investoren einen erheblichen Einfluss auf das jüngste Geschehen, denn diese stiegen zwar zunächst aus, um sich kurzfristige Gewinne zu sichern, investieren jedoch nun erneut und lassen somit den Kurs weiter steigen.

Anteile des Kryptomarktes

Der steigende Kurs weckt auch erneut das Interesse der Bitcoin-Anleger und die bekannteste Cyberdevise baut ihre Dominanz auf insgesamt 63 Prozent des gesamten Marktkapitals des Kryptomarktes aus. Die restlichen 2.000 Kryptowährungen teilen sich die übrigen 36 Prozent Marktanteil. Doch auch sie konnten zuletzt einen leichten Aufschwung verzeichnen. Ethereum stieg zu Beginn des Monats, prozentual betrachtet, ähnlich stark um etwa 4,5 Prozent. Mit rund 33 Milliarden Dollar, kann Ethereum seinen Vorsprung auf Ripple weiter ausbauen, denn Ripple kann zuletzt vom Bitcoin-Aufschwung wenig profitieren und verzeichnet ein Tagesplus von nur etwa 2 Prozent. Litecoin und Bitcoin Cash können jeweils um circa 2,5 Prozent steigen und EOS liegt mit 1,2 Prozent weit hinter der Konkurrenz.

Veränderungen rund um den Kryptomarkt

Auch einzelne Länder reagieren auf die Veränderungen rund um den Kryptomarkt und kommen den Anlegern entgegen. So hat sich Singapur dazu entschlossen, auf die Mehrwertsteuer für Bitcoin-Geschäfte zu verzichten und macht den Handel mit der Kryptowährung für Investoren so noch attraktiver. Auch die Chicagoer Optionsbörse CME passte sich dem wachsenden Kryptomarkt an und bereitete sich, durch die Optimierung des Kursindex, auf kommende Ethereum Features vor. Zuvor hatte Japan den Trend erkannt und am 31. Mai ein neues Krypto-Gesetz verabschiedet, um den Handel mit den Kryptowährungen sicherer und transparenter zu gestalten.

