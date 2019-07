Roubini vs. Hayes: Bitcoin-Börse BitMex "schlimmer als blutsaugende Blutegel"

"Kryptowährungsduell" zwischen Bitcoin-Bär Roubini und Krypto-Bulle Hayes

Der aufgrund seiner Abneigung gegenüber Bitcoin, Blockchain und der Krypto-Branche im Allgemeinen als "Dr. Doom" bekannte Nouriel Roubini und Arthur Hayes, Mitgründer und Geschäftsführer der weltweit größten Plattform für Bitcoin-Derivate, BitMex, haben sich auf der Asia Blockchain Summit in Taipeh Anfang Juli zu einem "Kryptowährungsduell" getroffen. Die Debatte wurde bereits im Vorfeld via Twitter angestachelt. Hayes, bekannt für seine bullishen Bitcoin-Kurs-Prognosen, versprach, er werde "mit diesem Trottel [Roubini] den Boden aufwischen".

Ursprünglich sollte es bei der Debatte um Kryptowährungen im Allgemeinen und die Zukunft der Cyberdevisen gehen. Wie Hayes und weitere Analysten im Anschluss verlauten ließen, soll Roubini, der als Ökonom und Professor an der NYU Stern School of Business tätig ist, aber lediglich altbekannte Argumente wiederholt haben. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Da er keine neuen Fakten habe vorbringen können, sei er schnell zu der Kritik an BitMex übergegangen. Der Bitcoin-Bär warf Hayes vor, überhöhte Gebühren zu verlangen und beschuldigte die Plattform des Insider-Handels, insbesondere gegen die eigenen Kunden. Bulle Hayes ließ sich von der wenig diplomatischen Sprache Roubinis offenbar nicht aus der Ruhe bringen und soll sich während der Debatte steht auf Fakten berufen haben: Bitcoin sei ein dezentrales Netzwerk mit großer Stabilität, das Unabhängigkeit von Regierungen und Zentralbanken biete, berichtet der Bitcoin-Kurier.

"Aufgrund eines Mangels an analytischer Strenge hinter seiner Kritik an Bitcoin versuchte Roubini, die Debatte auf die Geschäftspraktiken von BitMex zu konzentrieren. BitMex bietet sichere, schnelle und liquide Wege für diejenigen, die das Potenzial von Krypto für den Handel und die Absicherung von Krypto-Währungen im Vergleich zu Fiat-Risiken sehen", schrieb Hayes im Anschluss in einer Mail an Markets Insider. "Er [Roubini] erhöht seine Bekanntheit, indem er Bitcoin gegenüber überkritisch ist, unabhängig von den tatsächlichen Fakten. Und das ist der Grund, warum die Medien ihn rausholen, wann immer sie jemanden brauchen, der Bitcoin und die Kryptowährungsindustrie zerschlägt", zitiert die Nachrichtenseite den Krypto-Befürworter.

Roubini beschimpft Krypto-Branche als "blutsaugende Blutegel"

Hayes soll nicht gewollt haben, dass die Debatte live übertragen wird. Die Aufzeichnung der Diskussion hält BitMex bislang unter Beschluss, weshalb Roubini die Plattform und deren Geschäftsführer nun öffentlich diskreditiert. Er drohte via Twitter, BitMex zu verklagen: "[Arthur Hayes] ist das größte Arschloch, Idiot, Manipulator und Verbrecher der Welt. Er schickt ein editiertes Video an ausgewählte Medien heraus, um mich schlecht dastehen zu lassen […]. Ich werde sie verklagen. Das ist krankes kriminelles Verhalten. […]".

@CryptoHayes is the biggest asshole, jerk, manipulator and criminal in the world. He is sending to select media a doctored edited highlights video of the debate to make me look bad cutting off all my points.I will sue them. This is sick criminal behaviour.Will not pass you coward - Nouriel Roubini (@Nouriel) 5. Juli 2019

Darüber hinaus warf der Ökonom der gesamten Krypto-Branche vor, ein "mafiöses Schweigeabkommen getroffen" zu haben. "Sie verstecken das komplette Video, weil sowohl [Arthur Hayes] als auch [BitMex] vollständig zerstört worden sind. […] Diese Leute sind schlimmer als blutsaugende Blutegel."

They are hiding the whole video as @CryptoHayes and @BitMEXdotcom got totally reckt for once since their daily biz model is to @BitmexRekt "degenerate gamblers" retail suckers with 100x leveraged toxic crypto derivatives. These folks are worse than blood-sucking leeches. https://t.co/UiJcn5Mfjf - Nouriel Roubini (@Nouriel) 8. Juli 2019

"[…] Er ist im Besitz der einzigen Aufnahme und wird diese erst veröffentlichen, sobald er sich seine ‘Highlights’ zusammengeschnitten hat. Ich habe [Arthur Hayes] in der Debatte zerstört und jetzt versteckt er sich. VERÖFFENTLICHE DAS VIDEO DU FEIGLING!", feuerte der als lautstarke Kritiker bekannte Krypto-Gegner weiter gegen Hayes.

Hayes gab sich derweil entspannt und professionell und kündigte an, das Video bald veröffentlichen zu wollen. "Keine Sorge, unsere Tapes werden dein dünnes Verständnis von Wirtschaft und Technologie enthüllen. Wenn diese Tapes an die Öffentlichkeit geraten, wäre ich verwundert, wenn du noch an irgendeiner größeren Bildungsinstitution lehren könntest."

Don’t worry our tapes will exposure your thin grasp of economics and technology. After seeing these tapes, I would be surprised if you were allowed into any higher learning institution. https://t.co/nTDQIUlaHV - Arthur Hayes (@CryptoHayes) 3. Juli 2019

Bislang ist das fragliche Video allerdings noch nicht aufgetaucht.



"Meine Debatte mit Nouriel Roubini war eine wertvolle Erinnerung daran, dass es immer noch Verleumder und Verweigerer über die Macht der Kryptowährungen gibt, trotz allem, was ihnen klar bevorsteht - eine neue Revolution in der Finanzwelt und die Art und Weise, wie wir auch Reichtum und Geldwert zugreifen können", fasste Hayes die Diskussion abschließend zusammen. "Mein Gegner mag nicht überzeugt sein, aber er weiß, dass wir die Welt verändern und eine Wirtschaft revolutionieren, die dringend Innovationen braucht."

Redaktion finanzen.net

