Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Investmentbeispiel

So viel hätten Investoren mit einem frühen Aptos-Einstieg verlieren können.

Aptos wurde am 06.09.2024 bei 5,698 USD gehandelt. Bei einem APT-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.755,15 Aptos. Die gehaltenen Coins wären am 06.09.2025 bei einem APT-USD-Kurs von 4,202 USD 7.374,55 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,25 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 3,925 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Bei 14,70 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net