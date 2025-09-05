DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.801 +0,8%Euro1,1723 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Investmentbeispiel

Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

07.09.25 11:03 Uhr
Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Aptos-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
4,2305 USD 0,0288 USD 0,69%
Charts|News

Aptos wurde am 06.09.2024 bei 5,698 USD gehandelt. Bei einem APT-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.755,15 Aptos. Die gehaltenen Coins wären am 06.09.2025 bei einem APT-USD-Kurs von 4,202 USD 7.374,55 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,25 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 3,925 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Bei 14,70 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com