Beste Krypto Presales August 2025: Drei neue Coins mit Potenzial

Krypto-Presales gehören seit Jahren zu den spannendsten Phasen am Markt. Für viele Anleger liegt der Reiz darin, frühzeitig in ein Projekt einzusteigen und so von potenziell hohen Renditen zu profitieren. Die Aussicht auf eine enorme Upside wird dabei oft mit einem bewussten Eingehen von Risiken verbunden, denn noch vor dem Marktstart fehlt es an erprobten Strukturen.

Gerade diese Mischung macht Presales besonders interessant: Sie eröffnen Zugang zu innovativen Konzepten, die sich stark voneinander unterscheiden können.

Im August 2025 stechen aktuell drei Projekte hervor, die mit Dynamik und wachsendem Momentum auf sich aufmerksam machen.

Snorter (SNORT)

Telegram hat sich längst zu einem zentralen Hotspot der Krypto-Szene entwickelt. Neben dem Austausch in Communitys rücken zunehmend automatisierte Handelslösungen in den Fokus. Ein spannendes Projekt in diesem Bereich ist Snorter, das den Komfort des Messengers mit der Geschwindigkeit moderner Blockchains verbindet. Das erklärte Ziel ist es, Handelsentscheidungen in Sekunden umzusetzen – ein entscheidender Vorteil in Märkten, in denen Preisbewegungen extrem schnell erfolgen.

Das Fundament von Snorter bildet die Solana-Infrastruktur, die für hohe Transaktionsgeschwindigkeit und geringe Kosten bekannt ist. Damit lassen sich Orders nahezu verzögerungsfrei ausführen. Perspektivisch soll Snorter zu einem multichain-fähigen System ausgebaut werden, was die Attraktivität für eine breitere Nutzerbasis nochmals steigern könnte. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der sogenannten Sniper-Funktion. Sie durchforstet dezentrale Handelsplätze, erkennt Chancen frühzeitig und stellt diese unmittelbar handelbar dar. Damit wird ein Instrument bereitgestellt, das bisher eher institutionellen Marktteilnehmern vorbehalten war. Ergänzend bietet Snorter ein Sicherheitsmodul, das Smart Contracts automatisch auf potenzielle Risiken wie Honeypots überprüft.

Neben Geschwindigkeit und Schutz spielt auch Benutzerfreundlichkeit eine wichtige Rolle. Über die vertraute Telegram-Oberfläche können Trader Orders platzieren, Stop-Loss-Strategien einrichten oder sogar Copytrading nutzen. Ein integriertes Dashboard sorgt für Transparenz, da alle offenen Positionen und Erträge übersichtlich dargestellt werden.

Das Ökosystem wird durch den SNORT-Token ergänzt, der Vorteile bei Gebühren gewährt und zusätzlich für Governance und Staking genutzt werden kann. Derzeit lockt das Staking mit Renditen von rund 160 Prozent, während im laufenden Presale bereits mehr als 2,6 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Damit zählt Snorter zu den besten Krypto-Presales für August 2025, die sowohl technologische Innovation als auch Kurspotenzial vereinen.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin ist seit über einem Jahrzehnt der Mittelpunkt des Kryptomarktes, doch seine Funktion blieb bisher weitgehend auf den Status eines Wertspeichers beschränkt. Bitcoin Hyper will diese Grenze verschieben und mit einer modernen Layer-2-Architektur neue Anwendungsfelder erschließen. Das Projekt sorgt bereits im Presale für Aufsehen: Über 6,5 Millionen US-Dollar an Kapital wurden eingesammelt. Dies scheint ein klarer Hinweis auf die wachsende Nachfrage nach Lösungen, die den Nutzen von Bitcoin erweitern.

Kern des Konzepts ist die Integration der Solana Virtual Machine (SVM). Damit wird Bitcoin in ein Umfeld übertragen, das hohe Transaktionsgeschwindigkeit, geringe Kosten und vielseitige Web3-Anwendungen bietet. Über eine speziell entwickelte Bridge lassen sich BTC in tokenisierter Form als HYPER-BTC einsetzen. So entsteht die Möglichkeit, Bitcoin direkt in DeFi-Protokollen, Gaming-Plattformen oder im Zahlungsverkehr zu nutzen. All das sind Bereiche, in denen BTC bislang kaum vertreten war.

Ein weiterer technologischer Meilenstein ist der Einsatz von Zero-Knowledge-Protokollen, die Effizienz und Privatsphäre miteinander kombinieren. Ergänzt wird das Ganze durch den nativen HYPER-Token, der mehrere Funktionen übernimmt: Er ermöglicht die Abwicklung von Transaktionen, gewährt Mitspracherechte in Governance-Prozessen und dient als Staking-Asset. So wird das Staking bereits im laufenden Presale angeboten und erhält derzeit Renditen von rund 165 Prozent.

Das Preismodell verstärkt den Anreiz zusätzlich. Jede Presale-Phase bringt einen höheren Preis mit sich, was frühe Investoren automatisch belohnt. Der Zugang gestaltet sich unkompliziert: Über die Projektseite lässt sich ein Wallet verbinden, ein Token-Swap durchführen und unmittelbar HYPER staken. Damit positioniert sich Bitcoin Hyper als einer der besten Krypto-Presales für August 2025.

TOKEN6900 (T6900)

Während viele Projekte im Jahr 2025 auf komplexe Roadmaps, technische Innovationen und große Zukunftsvisionen setzen, geht TOKEN6900 bewusst einen anderen Weg. Der Coin versteht sich als reiner Memecoin – ohne Whitepaper, ohne aufwändige Versprechen, dafür mit einer klaren Botschaft: Der Wert entsteht aus Community, Symbolik und Dynamik. Genau dieser Ansatz trifft den Nerv des Marktes und sorgt bereits im Presale für starke Nachfrage. Über 1,5 Millionen US-Dollar an Kapital wurden eingesammelt.

Die Begrenzung auf eine Hardcap von fünf Millionen US-Dollar unterstreicht den Charakter von Knappheit. Anstatt unbegrenzt Mittel aufzunehmen, setzt TOKEN6900 auf ein klares Limit, das den Preismechanismus nach Abschluss des Vorverkaufs verstärken dürfte. Mit einem Gesamtangebot von rund 931 Millionen Token gibt es keine Sonderrechte für Gründer oder frühe Investoren. Stattdessen fließen erhebliche Anteile in Marketing und Liquidität. Dies sind Faktoren, die die Reichweite und Stabilität des Projekts fördern sollen.

Bereits jetzt ist rund ein Drittel der Token vergriffen, was das wachsende Momentum verdeutlicht. TOKEN6900 zeigt, dass im aktuellen Markt nicht zwangsläufig komplexe Technologien im Mittelpunkt stehen müssen. Oft reicht die Kraft einer starken Community, um ein Projekt unter die besten Krypto-Presales für August 2025 zu heben. Hier möchte TOKEN6900 an den Erfolg von SPX6900 anknüpfen.

