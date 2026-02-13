Beste Krypto Presales im Februar, nachdem diese neue Krypto-Steuer schockt

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Die Entscheidung des niederländischen Parlaments zur Reform der sogenannten Box-3-Vermögenssteuer hat in der Kryptobranche zuletzt spürbare Aufmerksamkeit ausgelöst. Am 12. Februar 2026 beschlossen die Abgeordneten eine neue Regelung, die künftig auch nicht realisierte Wertzuwächse von Kapitalanlagen – darunter Kryptowährungen – in die Besteuerung einbezieht. Vorgesehen ist ein Steuersatz von 36 Prozent auf tatsächliche Erträge und Wertveränderungen zum Jahresende.

Netherlands approved 36% tax on unrealized gains (pending Senate)

Here's the scam:

Your portfolio pumps €100k → Pay €36k in taxes

Next year it crashes to zero → You can offset FUTURE gains but you already paid €36k on money that vanished

You can carry losses forward forever… — Lark Davis (@LarkDavis) February 14, 2026

Während die Regierung dies als gerechtere Lösung nach vorherigen Gerichtsurteilen darstellt, warnen Investoren vor möglichen Nebenwirkungen wie Kapitalabwanderung oder geringeren langfristigen Renditen durch frühere Steuerbelastung.

Gerade in einer Phase, in der sich der Kryptomarkt nach volatileren Wochen stabilisiert, rücken dadurch alternative Investmentformen erneut in den Fokus. Dazu zählen auch Presale-Projekte, die in frühen Finanzierungsphasen Kapital einsammeln und in der aktuellen Marktphase verstärkt Aufmerksamkeit erhalten. Denn spekulative Anleger wollen natürlich weiterhin maximale Renditen.

Bitcoin Hyper

Ein technologieorientiertes Beispiel unter den aktuellen Presale-Projekten ist Bitcoin Hyper. Das Projekt positioniert sich im wachsenden Segment der Bitcoin-Layer-2-Infrastruktur und zielt darauf ab, zusätzliche Funktionen rund um Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Anwendungsvielfalt zu ermöglichen.

Technisch setzt das Konzept unter anderem auf eine Bridge-Struktur zwischen unterschiedlichen Blockchain-Umgebungen sowie auf Zero-Knowledge-Proof-Technologien, die effizientere Transaktionsbestätigungen ermöglichen sollen. Ergänzend wird eine virtuelle Maschinenarchitektur integriert, die komplexere Anwendungen wie DeFi-Services oder tokenisierte Assets auf Bitcoin erleichtern könnte.

Nach aktuellen Angaben wurden im Presale bereits rund 31,5 Millionen US-Dollar Kapital eingesammelt. Zusätzlich wird derzeit eine Staking-Rendite von etwa 38 Prozent APY kommuniziert, was typischerweise als Anreiz für frühe Investoren dient, Tokens länger zu halten und Netzwerkaktivität zu fördern. Solche Renditen sind allerdings stark abhängig von Tokenökonomie, Marktbedingungen und tatsächlicher Nutzung.

Entscheidend für die langfristige Bewertung bleibt deshalb, ob sich technische Infrastruktur tatsächlich im Wettbewerb mit bestehenden Layer-2-Lösungen etablieren kann. Der Fokus verschiebt sich zunehmend von reinen Narrativen hin zu realer Adoption.

Maxi Doge

Parallel dazu bewegt sich der Presale von Maxi Doge stärker im Bereich community-getriebener Kryptoassets. Das Projekt knüpft an die bekannte Meme-Coin-Dynamik an, kombiniert diese aber mit zusätzlichen ökonomischen Anreizen. Dazu zählt insbesondere ein aktuell kommuniziertes Staking-Modell mit teils über 60 Prozent jährlicher Rendite, was in frühen Projektphasen häufig zur Liquiditätsbindung eingesetzt wird. Gleichzeitig wurden laut Projektangaben bislang mehr als 4,5 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt.

Inhaltlich unterscheidet sich der Ansatz deutlich von Infrastrukturprojekten wie Bitcoin Hyper. Während dort technologische Skalierung im Vordergrund steht, basiert der Erfolg von Meme-Coins stärker auf Community-Interesse, Marktstimmung und medialer Aufmerksamkeit. Einige neuere Projekte versuchen dennoch, zusätzliche Utility-Elemente zu integrieren, etwa Staking-Mechanismen oder geplante Ökosystem-Anwendungen.

Doch auch das virale Branding überzeugt – denn Maxi Doge ist der Memecoin für Leverage-Trader und Fitness-Fans. Stärker und besser als Dogecoin und Shiba Inu in 2026?

