Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -1,43 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:10 19.758,27 US-Dollar wert, nach 20.044,01 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert -1,14 Prozent auf 114,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 115,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Ethereum nach. Um -1,43 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 17:10 auf 1.530,68 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.552,82 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 2,21 Prozent auf 55,03 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 53,84 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -1,55 Prozent auf 0,3227 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,3278 US-Dollar wert.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,4464 US-Dollar am Vortag auf 0,4447 US-Dollar nach unten (-0,39 Prozent).

Nach 149,01 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Donnerstagnachmittag um 1,07 Prozent auf 150,60 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2765 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2807 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0032 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0033 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1026 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1042 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0441 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0427 US-Dollar.

Nach 44,54 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Donnerstagnachmittag um -2,28 Prozent auf 43,52 US-Dollar gesunken.

Indessen verringert sich der NEO-Kurs um -2,22 Prozent auf 8,831 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 9,031 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net