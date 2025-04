Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag

11.04.25 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:26 3,95 Prozent auf 82.694,81 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 79.550,28 US-Dollar. Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 4,18 Prozent stärker bei 302,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 290,72 US-Dollar. Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 2,80 Prozent auf 1.564,79 US-Dollar, nach 1.522,23 US-Dollar am Vortag. Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs 4,75 Prozent stärker bei 77,25 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 73,74 US-Dollar. Daneben steigt Ripple um 2,51 Prozent auf 2,018 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,969 US-Dollar. Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 4,01 Prozent auf 0,6345 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,6100 US-Dollar an der Tafel standen. In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Monero-Kurs um 0,58 Prozent auf 202,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 200,88 US-Dollar an der Tafel. Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1600 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1567 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0040 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0042 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 2,73 Prozent auf 0,2368 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,2305 US-Dollar. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0160 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0163 US-Dollar. Währenddessen wird Dash bei 20,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (19,95 US-Dollar). Zudem gibt NEO nach. Um -0,74 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 12:26 auf 5,254 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 5,293 US-Dollar wert war.

