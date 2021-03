Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstag

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 48.164,29 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 48.940,87 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 495,47 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 498,94 Dollar.

Anzeige

Sie möchten in Bitcoin investieren? Wir erklären Ihnen die Möglichkeiten

Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 1.561,04 US-Dollar stärker. Am Vortag stand der Kurs bei 1.533,43 Dollar.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 180,39 US-Dollar bergab. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 180,99 US-Dollar gestanden.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple wurde am Samstag wenig bewegt bei 0,4619 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,4557 US-Dollar gestanden.

Der Cardano-Kurs notiert bei 1,120 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 1,169 Dollar.

Der Monero-Kurs notiert am Samstag bei 201,97 US-Dollar. Damit rutschte der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 209,46 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs notiert am Samstag bei 1,329 US-Dollar. Am Vortag war die IOTA 1,327 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der IOTA seine Seitwärtsbewegung fort.

Der Verge-Kurs stagniert am Samstag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0215 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0223 US-Dollar gehandelt worden war.

Im Minus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,4003 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,4061 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs verteuert sich auf 0,7581 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,7172 Dollar zu Buche.

Der Dash-Kurs reduzierte sich auf 205,97 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 208,05 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO-Kurs läuft bei 37,82 US-Dollar gegenüber dem Vortagesniveau seitwärts.

Redaktion finanzen.net