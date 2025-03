Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagmittag entwickeln

14.03.25 12:43 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag

Wer­bung

Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 2,60 Prozent auf 83.195,46 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 81.089,04 US-Dollar gelegen hatte. Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Freitagmittag hinzu. Um 2,30 Prozent auf 333,72 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 326,21 US-Dollar. Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 2,22 Prozent auf 1.902,95 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.861,69 US-Dollar an der Tafel standen. Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 88,01 US-Dollar am Vortag auf 90,30 US-Dollar nach oben (2,61 Prozent). Daneben wertet Ripple um 12:26 auf. Es geht 3,06 Prozent auf 2,319 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,250 US-Dollar stand. In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 2,41 Prozent auf 0,7186 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,7017 US-Dollar. Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 206,90 US-Dollar am Vortag auf 208,50 US-Dollar nach oben (0,77 Prozent). In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Freitagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1812 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1760 US-Dollar. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0048 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Stellar um 1,60 Prozent auf 0,2772 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2728 US-Dollar gemeldet wurde. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0194 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Dash-Kurs 3,14 Prozent stärker bei 22,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 22,08 US-Dollar. Indes steigt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 7,689 US-Dollar am Vortag auf 7,949 US-Dollar nach oben (3,38 Prozent). Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com